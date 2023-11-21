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    Браташ: Главный творец победы — это наш генеральный директор

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:1).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Мы сегодня смогли найти пути к победе, чему очень рады. Считаю, что главный творец сегодняшней победы — это наш генеральный директор, который после прошлого матча публично выразил недовольство игрой команды и результатом. Конкретно указал, над чем нам нужно поработать, над большинством. Считаю, что это принесло… Не знаю насчёт содержания игры, но результатом, надеюсь, директор остался доволен. И в большинстве мы забили. То есть все указания руководителя выполнили, и большое ему спасибо за публичную критику своей команды», — цитирует Браташа «Чемпионат».

    «Лада» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У минчан восьмая позиция «Запада».

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