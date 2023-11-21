Браташ: Главный творец победы — это наш генеральный директор

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским(3:1).

«Мы сегодня смогли найти пути к победе, чему очень рады. Считаю, что главный творец сегодняшней победы — это наш генеральный директор, который после прошлого матча публично выразил недовольство игрой команды и результатом. Конкретно указал, над чем нам нужно поработать, над большинством. Считаю, что это принесло… Не знаю насчёт содержания игры, но результатом, надеюсь, директор остался доволен. И в большинстве мы забили. То есть все указания руководителя выполнили, и большое ему спасибо за публичную критику своей команды», — цитирует Браташа «Чемпионат».

«Лада» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У минчан восьмая позиция «Запада».