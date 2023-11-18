НХЛ. «Виннипег» выиграл у «Баффало», «Торонто» победил «Детройт» в Стокгольме

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Детройт» — «Торонто» — 2:3
Матч состоялся в столице Швеции Стокгольме в рамках NHL Global Series.
«Торонто» забросил все три шайбы в заключительном периоде. Автором победного броска стал Джон Таварес.
Нападающий «Мэйпл Лифс»
Вильям Нюландер отметился голом и двумя результативными передачами, набрав очки в 16 матче подряд. Теперь в его активе 25 (11+14) баллов. Швед стал всего лишь четвертым, кому удалось набрать очки в 16+ матчах подряд со старта сезона в XXI веке.
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 27 бросков из 29.
«Детройт» проиграл четыре из пяти последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Торонто» — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Голы: Спронг — 5 (буллит), 32:52 — 1:0. Раймонд — 7 (Чиаро, Дебринкэт), 34:44 — 2:0. Бертуцци — 4 (Нюландер, Таварес), 43:50 — 2:1. Нюландер — 11 (бол., Марнер, Таварес), 53:03 — 2:2. Таварес — 7 (Бертуцци, Нюландер), 54:27 — 2:3 Вратари: Лион (58:28) — Самсонов Штраф: 10 — 12 Броски: 29 (7+12+10) — 29 (5+9+15)
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«Детройт» — «Торонто» — 2:3
«Виннипег» — «Баффало» — 3:2
Одним из лучших в этом матче был нападающий «Виннипега»
Владислав Наместников. Россиянин стал автором двух ассистов и был признан второй звездой.
«Виннипег» выиграл пять из шести последних матчей. Серия поражений «Баффало» достигла трех матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Баффало» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Голы: Перфетти — 6 (Наместников, Пионк), 22:12 — 1:0. Эпплтон — 5 (Нидеррайтер, Лаури), 24:33 — 2:0. Так — 5, 24:56 — 2:1. Элерс — 5 (Нидеррайтер, Наместников), 28:12 — 3:1. Петерка — 7 (Далин, Бенсон), 41:00 — 3:2 Вратари: Хеллибак — Комри (59:20) Штраф: 4 — 8 Броски: 18 (7+5+6) — 27 (6+10+11)
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«Виннипег» — «Баффало» — 3:2
«Анахайм» — «Флорида» — 1:2
Вратарь «Флориды»
Сергей Бобровский провел этот матч в запасе.
«Флорида» выиграла шесть из семи последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Флорида» — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Луостаринен — 1 (Лунделл), 14:50 — 0:1. Экман-Ларссон — 5 (Лунделл, Казинс), 18:06 — 0:2. Ватрано — 12 (бол., Хенрик, Фаулер), 47:39 — 1:2 Вратари: Гибсон (57:51) — Столарз (27:33 — 27:43) Штраф: 8 — 6 Броски: 34 (10+9+15) — 33 (16+14+3)
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«Анахайм» — «Флорида» — 1:2