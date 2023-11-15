Григоренко: Проходных матчей в КХЛ больше нет, команды подравнялись

Нападающийназвал причины нестабильной игры армейской команды в нынешнем сезоне КХЛ.

«Понятно, что самые важные матчи весной. Но туда еще нужно попасть. Очень важно перед плей-офф находиться как можно выше в таблице, чтобы иметь преимущество домашней площадки. Опять же, надо вообще в плей-офф попасть. Такая вот ситуация у нас — будем исправлять.

Команды подравнялись в лиге. Все хорошо играют, настраиваются. Проходных матчей в КХЛ больше нет. Поэтому где-то очень много мелочей сказывается на игре и результатах. Где-то в обороне плохо сыграли, где-то не забили, где-то в меньшинстве плохо сыграли, где-то в большинстве.

Очень мало в сезоне провели игр, где получилось полностью отыграть 60 минут. И отыграть их хорошо во всех аспектах. Постоянно что-то где-то выпадает. Я думаю, из-за этого проблемы. Нужно все подтянуть, в кучу собрать. И тогда все нормально будет», — приводят слова Григоренко «Известия».

ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада с 32 очками в активе. В нынешнем сезоне Григоренко провел 27 матчей, забил 9 голов и сделал 13 голевых передач.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Амуром» 15-го ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.