Жамнов: Не зря «Динамо» идет в таблице на лидирующих местах

Главный тренерпосле победы над(4:3 ОТ).

«Все говорят о тройках Уила и Морозова, а сегодня ключевыми лицами в обеих командах были другие люди? Бывают такие матчи. Игра была вязкой. "Динамо" старается играть очень дисциплинированно, особенно в средней зоне и в зоне обороны, поэтому иногда у ребят нет того времени в зоне атаки, как бывает в матчах с другими соперниками. Не зря "Динамо" идёт в таблице на лидирующих местах. Они неплохо играют, поэтому бывают такие матчи.

Я могу в общем сказать по игре, что первые два периода у нас не особо получались. Порадовало, что ребята собрались и здорово провели третий период. Надо отдать им должное, что проявили характер. Первые 40 минут игра не складывалась. В такой игре, особенно против московского "Динамо", нужны "мусорные" голы, надо лезть на ворота, потому что тут тебе лишний пас не дадут сделать и не дадут поиграть в красивый хоккей. Команда играет очень плотно, поэтому иногда не получается, и ребята начинают придумывать лишние передачи, которые не нужны. Если вы посмотрите на статистику, то во втором периоде мы сделали четыре броска, то есть вся игра шла по периметру. У нас не было той злости в атаке — но в перерыве сделали выводы, перестроились и провели [период] достойно», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

«Спартак» стал лидером Западной конференции КХЛ с 45 очками, «Динамо» идет вторым с аналогичным количеством баллов.