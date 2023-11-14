«Авангард» — «Северсталь»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

«Авангард» Фото: globallookpress.com
Хозяева трижды отыгрывались по ходу матча, а в дополнительное время решающий гол забил Райан Спунер.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Буренов — 1 (Лишка, Муханов), 12:33 — 0:1. Буше — 22 (бол., Пьянов, Шарипзянов), 14:30 — 1:1. Пилипенко — 13 (Аймурзин), 19:56 — 1:2. Холодилин — 3 (Спунер, Ткачев), 27:38 — 2:2. Иванцов — 4 (Давыдов, Скоренов), 29:35 — 2:3. Чмыхов — 1 (Шарипзянов, Круженков), 31:27 — 3:3. Мартынов — 5 (Николишин, Абросимов), 55:37 — 4:3. Пилипенко — 14 (Ярош, Моисеев), 59:56 — 4:4. Спунер — 13 (Буше, Ткачев), 60:36 — 5:4Вратари: Мишуров (60:08) — Шугаев (58:20 — 59:56)Штраф: 6 — 4Броски: 27 (9+11+5+2) — 24 (7+6+11+0)
«Авангард» набрал 41 очко. Клуб идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции.
«Северсталь» (31) потерпел третье поражение кряду и находится на 7-й строчке «Запада».