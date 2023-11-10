Ларионов о победе «Торпедо»: Рады, что увезли два очка из Владивостока

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:0).

«Нашу команду с победой: хорошая игра все три периода. Соперник дал нам серьёзный бой. Приятно, что была большая аудитория болельщиков. Матч был боевой, открытый, изобиловал хорошими моментами, хорошими голами. Рады, что увезли отсюда два очка.

Наше турне продолжается — мы начали его в Казахстане, сегодня мы во Владивостоке. Несмотря на трудности, которые есть у всех, главное, что у ребят есть цель, задача и желание порадовать болельщиков.

Первый "сухарь" Хуски? Только переговорил с Адамом, я был удивлён, что это его первый "сухарь" за полтора сезона в КХЛ. Сыграть матч на ноль — высокая отметка. Ну а когда оборона в порядке, нападение должно решать исход матча. Рад, что так и получилось», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

После победы над «Адмиралом» «Торпедо» занимает 3-е место в таблице Запада с 38-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют 12-го ноября с «Амуром».