Кокорев о поражении «Сочи»: В последнее время забиваем мало, тяжело выиграть игру таким образом

Главный тренервысказался об очередном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским(1:2).

«Вышли с хорошим настроем, сражались всю игру, но опять индивидуальная ошибка привела к поражению. В последнее время забиваем мало, один-два гола.

Тяжело выиграть игру таким образом, пока не можем никак наладить этот момент. Разбираемся, в чём причины. У нас четыре звена, а забивает в основном одно. Тяжело сказать чётко — может, других "прорвёт" и дальше всё будет иначе.

Серия из шести поражений на всех нас давит. Мы всё прекрасно понимаем, сражаемся в каждой игре и хотим это исправить.

У нас в коллективе нет безразличия, выходим на каждую игру заряженные, чтобы победить. Где-то что-то не получается, есть моменты, но не забиваем», — цитирует Кокорева сайт КХЛ.

Поражение от минского «Динамо» стало 6-м подряд. «Сочи» занимает 9-е место в таблице Запада с 29-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Кокорева вновь сыграют с «зубрами» 10-го ноября. Начало встречи — в 19:10 мск.