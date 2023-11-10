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    Кокорев о поражении «Сочи»: В последнее время забиваем мало, тяжело выиграть игру таким образом

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Динамо Минск
    Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался об очередном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:2).

    Дмитрий Кокорев — главный тренер «Сочи»
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    Дмитрий Кокорев — главный тренер «Сочи»

    «Вышли с хорошим настроем, сражались всю игру, но опять индивидуальная ошибка привела к поражению. В последнее время забиваем мало, один-два гола.

    Тяжело выиграть игру таким образом, пока не можем никак наладить этот момент. Разбираемся, в чём причины. У нас четыре звена, а забивает в основном одно. Тяжело сказать чётко — может, других "прорвёт" и дальше всё будет иначе.

    Серия из шести поражений на всех нас давит. Мы всё прекрасно понимаем, сражаемся в каждой игре и хотим это исправить.

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    • У нас в коллективе нет безразличия, выходим на каждую игру заряженные, чтобы победить. Где-то что-то не получается, есть моменты, но не забиваем», — цитирует Кокорева сайт КХЛ.

    Поражение от минского «Динамо» стало 6-м подряд. «Сочи» занимает 9-е место в таблице Запада с 29-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Кокорева вновь сыграют с «зубрами» 10-го ноября. Начало встречи — в 19:10 мск.

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