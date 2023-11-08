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    Разин о победе «Металлурга»: И большинство заработало, и дисциплина была хорошая

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Сибирь
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (6:3).

    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»
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    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»

    «Я не первый, не второй, и не третий тренер, который говорит, что зрителям такая игра нравится, а у тренеров — седые волосы после таких игр. Всё получалось, игра давалась, и большинство заработало, и дисциплина была хорошая.

    Расслабились, второй гол в конце второго периода дал воздух сопернику, но молодцы, что в третьем периоде не запаниковали, играли солидно. Шестой гол мои нервные клетки немного сберёг. Всех нас с победой.

    Сергей Валерьевич (Мозякин) пришёл и заработало большинство? Это всего лишь одна игра. Сегодня три из четырёх забили, сегодня срослось. В прошлый раз я говорил, что игра есть, но нет реализации. Надо смотреть вперёд. Как работали, так и работаем, стараемся и варианты улучшить, людей точечно менять.

    Если у Джонсона есть бросок сходу, то его надо использовать. Вот сколько раз с ним разговаривали — начал им пользоваться и начал забивать. С Прессом разговаривали, что если может он по синей линии кататься и уводить вратаря — надо пользоваться.

    У звена Зернова сегодня прорвало. Но это всего лишь одна игра. Надо двигаться вперёд и улучшать это», — цитирует Разина пресс-служба «Металлурга».

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    • После победы над «Сибирью» «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 38-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Разина сыграют с «Ак Барсом» 11-го ноября.

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