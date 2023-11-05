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    Сорокин высказался об упущенной победе над «Каролиной»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Каролина Харрикейнз
    Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4 ОТ).

    Илья Сорокин
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    Илья Сорокин

    Отметим, что в ходе встречи «островитяне» вели со счетом 3:0, но позволили сопернику перевести игру в овертайм, где победу «ураганам» принес Себастьян Ахо.

    «Очень расстроен. Лично для меня это такая вторая игра подряд, в которой соперник смог забить несколько голов подряд и сравнять счет», — цитирует Сорокина сайт НХЛ.

    Напомним, что в своем предыдущем матче Илья защищал ворота «Айлендерс» в поединке с «Детройтом». В том матче «островитяне» вели со счетом 2:0, но в итоге проиграли в овертайме — 3:4.

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