Сорокин высказался об упущенной победе над «Каролиной»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс»прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4 ОТ).

Отметим, что в ходе встречи «островитяне» вели со счетом 3:0, но позволили сопернику перевести игру в овертайм, где победу «ураганам» принес Себастьян Ахо.

«Очень расстроен. Лично для меня это такая вторая игра подряд, в которой соперник смог забить несколько голов подряд и сравнять счет», — цитирует Сорокина сайт НХЛ.

Напомним, что в своем предыдущем матче Илья защищал ворота «Айлендерс» в поединке с «Детройтом». В том матче «островитяне» вели со счетом 2:0, но в итоге проиграли в овертайме — 3:4.