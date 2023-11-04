Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Не хватило сдержанности и реализации

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:2).

«Соседи по турнирной таблице, был ожесточённый бой, соперник имел преимущество в начале матча, в третьем периоде мы могли склонить чашу весов на нашу пользу. Два удаления (в концовке) помогли сопернику победить, а так примерно равная игра была в целом.

Будет ли Долганов основным вратарём до конца сезона? Так как он играет и тренируется усердно, по нарастающей — всё возможно. У нас есть Николаев, у нас есть Тихомиров.

Чего не хватило для победы? Сдержанности и реализации, были хорошие моменты в третьем периоде. Побеждает тот, кто больше забивает», — передаёт слова Леонтьева Чемпионат.

После поражения от «Автомобилиста» «Нефтехимик» сохраняет 8-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе. В следующем матче «волки» сыграют с «Салаватом Юлаевым» 6-го ноября в Уфе.