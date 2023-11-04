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    Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Не хватило сдержанности и реализации

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    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2).

    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»
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    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»

    «Соседи по турнирной таблице, был ожесточённый бой, соперник имел преимущество в начале матча, в третьем периоде мы могли склонить чашу весов на нашу пользу. Два удаления (в концовке) помогли сопернику победить, а так примерно равная игра была в целом.

    Будет ли Долганов основным вратарём до конца сезона? Так как он играет и тренируется усердно, по нарастающей — всё возможно. У нас есть Николаев, у нас есть Тихомиров.

    Чего не хватило для победы? Сдержанности и реализации, были хорошие моменты в третьем периоде. Побеждает тот, кто больше забивает», — передаёт слова Леонтьева Чемпионат.

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