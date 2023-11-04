«Автомобилист» — «Нефтехимик»: счет матча 1:2, обзор голов

на своей площадке обыграл(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первую шайбу хозяева забросили уже на 3-й минуте встречи. Отличился защитник команды Ефим Гуркин.

«Нефтехимику» удалось сравнять счет в самом начале 2-го периода. Форвард команды Владимир Брюквин зашел в зону соперника, накрутил защитников и сильно бросил по воротам. Без шансов для голкипера соперника.

За почти 3 минуты до конца 3-го периода «Автомобилист» все-таки вышел вперед. Нападающий команды Алексей Макеев реализовал большинство своей команды.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Автомобилист» — «Нефтехимик» 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Голы: Гуркин — 2 (Да Коста, Романцев), 03:34 — 1:0. Брюквин — 4 (Соколов, Сидоров), 22:29 — 1:1. Макеев — 8 (бол. Да Коста, Блэкер), 57:07 — 2:1Вратари: Галкин — ДолгановБроски: 34 (15+10+9) — 21 (9+4+8)Штраф: 8 — 8

После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 33 очками в активе. «Нефтехимик» — на 8-й позиции (27 баллов).