«Выполнили все то, что планировали». Кудашов — о победе московского «Динамо»

Главный тренер московскогопрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:0).

«Довольны победой, потому что играли против очень сильной и организованной команды. Заряженной, агрессивной, сильной во всех линиях и показывающей очень современный, быстрый и атакующий хоккей.

Готовились к этому, и к чему готовились, то и увидели. Очень рады, что выполнили всё то, что планировали, — и по тактике, и по самоотдаче, и по движению, и по многим компонентам.

В чём оказались лучше в равной игре? Конечно, равная. Единственное: мы первыми забили гол, вот она, основная причина», — передает слова Кудашова Чемпионату.

После победы над «Локомотивом» московское «Динамо» занимает 1-е место в таблице Запада с 39-ю очками в активе. В следующем матче столичные сыграют с «Витязем» 6-го ноября.