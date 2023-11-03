Овечкин отреагировал на желание Бекстрема приостановить карьеру

Капитан «Вашингтона»высказался о том, что его партнер по командеприостановил карьеру из-за травмы.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему. Я думаю, это будет психологическая поддержка, но что я могу сказать? Такова ситуация.

Прежде всего, надо оставаться хорошим человеком. Он так много значил для всех нас в определенные моменты карьеры. Конечно, для меня как для друга это значит гораздо больше. Нужно просто и дальше оставаться такими друзьями и предложить все, что можем, чтобы сделать эту ситуацию проще, веселее», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».

Бекстрем приостановил выступления за «Вашингтон Кэпиталз» 1 ноября. До этого 35-летний швед перенес операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата-2022/23.