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    Овечкин отреагировал на желание Бекстрема приостановить карьеру

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, что его партнер по команде Никлас Бекстрем приостановил карьеру из-за травмы.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему. Я думаю, это будет психологическая поддержка, но что я могу сказать? Такова ситуация.

    Прежде всего, надо оставаться хорошим человеком. Он так много значил для всех нас в определенные моменты карьеры. Конечно, для меня как для друга это значит гораздо больше. Нужно просто и дальше оставаться такими друзьями и предложить все, что можем, чтобы сделать эту ситуацию проще, веселее», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».

    Бекстрем приостановил выступления за «Вашингтон Кэпиталз» 1 ноября. До этого 35-летний швед перенес операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата-2022/23.

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