«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: счет матча 3:1, обзор голов

Уфимскийна своем льду уверенно разобрался с казанским, победив его со счетом 3:1.

Первый период не принес заброшенных шайб.

Лишь в середине второй 20-ти минутки защитнику хозяев Ивану Дроздову удался точный бросок. Ему ассистировал его партнер по звену канадец Николас Мело.

На 43-й минуте Дроздов оформляет дубль с передач Глеба Кузьмина и Мело.

А буквально через двадцать секунд еще один защитник Михаил Науменков окончательно убивает интригу в матче — 3:0.

Лишь на исходе матча удалось забить гол престижа Дмитрию Яшкину — 3:1.



КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Дроздов — 1 (Мело), 13:20 — 1:0, Дроздов — 2 (Кузьмин, Мело), 33:07 — 2:0, Науменков, 33:27 — 3:0, Яшкин — 1, (Радулов, Семенов), 59:36 — 3:1Вратари: Самонов — БиляловБроски: 24 (10+10+4) — 26 (8+6+12)Штраф: 8 — 6

После этой победы «Салават» приблизился к «Ак Барсу» , который идет третьим на «Востоке». Между ними теперь три очка.