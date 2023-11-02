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    «Салават» не оставил шансов «Ак Барсу»

    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Ак Барс
    Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду уверенно разобрался с казанским «Ак Барсом», победив его со счетом 3:1.

    Автор дубля Иван Дроздов
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    Автор дубля Иван Дроздов

    Первый период не принес заброшенных шайб.

    Лишь в середине второй 20-ти минутки защитнику хозяев Ивану Дроздову удался точный бросок. Ему ассистировал его партнер по звену канадец Николас Мело.

    На 43-й минуте Дроздов оформляет дубль с передач Глеба Кузьмина и Мело.

    А буквально через двадцать секунд еще один защитник Михаил Науменков окончательно убивает интригу в матче — 3:0.

    Лишь на исходе матча удалось забить гол престижа Дмитрию Яшкину — 3:1.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Дроздов — 1 (Мело), 13:20 — 1:0, Дроздов — 2 (Кузьмин, Мело), 33:07 — 2:0, Науменков, 33:27 — 3:0, Яшкин — 1, (Радулов, Семенов), 59:36 — 3:1Вратари: Самонов — БиляловБроски: 24 (10+10+4) — 26 (8+6+12)Штраф: 8 — 6

    После этой победы «Салават» приблизился к «Ак Барсу» , который идет третьим на «Востоке». Между ними теперь три очка.

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