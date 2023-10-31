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    Разин: Пусть и вымучили победу, но выиграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался относительно поединка против «Барыса» (3:2).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Валидольный матч. Последнее время от нас немного отвернулась фортуна, накопилась усталость. Очень тяжело было достать из ребят эмоции. И первый период показал, что игра будет очень тяжелой. Хорошо, что встряхнулись во втором периоде. Забили важный первый гол — он завел лавку. Пусть и вымучили победу, но выиграли. Спасибо зрителям, что пришли и поддерживали нас после серии поражений. Вчера мы приехали в шесть утра. Любой нормальный человек, если бы всю ночь ехал, минимум два дня бы отсыпался, а нам надо играть в хоккей. Сказал ребятам, что снимаю перед ними шляпу. Победа хоть и вымученная, но нужная. Мы провели больше всех игр в лиге на выезде. Плюс наши переезды — как на Дальний Восток. Никуда не денешься от усталости. Даже Никита Гребенкин, мотор команды, бегал в этом матче на второй скорости, а не на пятой», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Металлург» занимает 2-е место в таблице Востока с 34 очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции (21 балл).

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