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    НХЛ. «Рейнджерс» продлили победную серию, «Питтсбург» проиграл «Анахайму»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 октября

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    Артемий Панарин набрал очки в девятом матче подряд
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Бостон» — «Флорида» — 3:2 ОТ

    Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

    «Бостон» выиграл восемь из девяти матчей в текущем сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Флорида» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Барков — 2 (Райнхарт, Миккола), 6:13 — 0:1. Райнхарт — 8 (Барков), 15:08 — 0:2. Маршан — 5 (Дебраск, Койл), 23:38 — 1:2. Макэвой — 2 (Пастрняк, Заха), 47:20 — 2:2. Заха — 3, 63:36 — 3:2Вратари: Ульмарк — БобровскийШтраф: 9 — 2Броски: 26 (6+14+4+2) — 37 (16+9+12+0)

    «Бостон» — «Флорида» — 3:2 ОТ

    «Питтсбург» — «Анахайм» — 3:4

    «Питтсбург» проиграл пять из шести последних матчей.

    Одним из лучших в составе «Пингвинз» был Евгений Малкин, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.

    Малкин вышел на 40-е место среди бомбардиров в истории НХЛ. В активе россиянина 1240 очков.

    19-летний российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков стал автором двух результативных передач. В девяти матчах сезона на его счету 6 (1+5) очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Анахайм» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
    Голы: Карлссон — 2 (бол., Малкин, Рил. Смит), 2:55 — 1:0. Сильферберг — 1 (Джонс, Минтюков), 8:28 — 1:1. Ватрано — 9 (бол., Фаулер, Мактавиш), 31:51 — 1:2. Малкин — 5 (бол., Карлссон, Кросби), 39:25 — 2:2. Зогорна — 2 (О`Коннор, Эллер), 41:25 — 3:2. Мактавиш — 4 (Строум, Минтюков), 43:01 — 3:3. Мактавиш — 5 (мен., Хенрик), 59:47 — 3:4Вратари: Джерри (59:47) — Гибсон (Достал, 20:00)Штраф: 6 — 14Броски: 42 (7+18+17) — 27 (8+10+9)

    «Питтсбург» — «Анахайм» — 3:4

    «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» — 3:4 ОТ

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев не отметились результативными действиями в этом матче.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» — 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Дюмулин — 1 (Шульц, Шварц), 12:08 — 0:1. Гурд — 2 (Ямамото, Маккэн), 13:08 — 0:2. Жанно — 2 (Флери, Раддиш), 13:37 — 1:2. Ямамото — 2 (бол., Шварц, Толванен), 15:52 — 1:3. Барре-Буле — 3 (бол., Хагель, Жанно), 23:40 — 2:3. Хагель — 6 (Чирелли), 54:32 — 3:3. Маккэн — 5 (бол., Данн, Бьоркстранд), 62:53 — 3:4Вратари: Йоханссон — ГрубауэрШтраф: 6 — 4Броски: 37 (9+15+13+0) — 43 (20+13+5+5)

    «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» — 3:4 ОТ

    «Филадельфия» — «Каролина» — 2:3

    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом своей команды. Россиянин набрал первое очко после травмы.

    «Филадельфия» проиграла четыре из пяти последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Каролина» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Ноесен — 2 (Свечников, Орлов), 3:11 — 0:1. Типпетт — 2 (Кутюрье), 15:09 — 1:1. Хэтэуэй — 1 (Делорье, Лотон), 18:23 — 2:1. Бантинг — 3 (бол., Ноесен), 29:02 — 2:2. Терявяйнен — 8 (Бантинг, Котканиеми), 56:13 — 2:3Вратари: Харт (59:52) — АндерсенШтраф: 2 — 10Броски: 28 (7+9+12) — 33 (12+11+10)

    «Филадельфия» — «Каролина» — 2:3

    «Айлендерс» — «Детройт» — 3:4 ОТ

    «Детройт» прервал серию из трех поражений.

    Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 36 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Детройт» — 3:4 ОТ (0:0, 1:0, 2:3, 0:1)
    Голы: Сизикас — 2 (мен., Хорват), 38:39 — 1:0. Добсон — 3 (Энгвалль), 41:05 — 2:0. Спронг — 3 (Расмуссен, Уолман), 47:55 — 2:1. Уолман — 2 (Зайдер, Раймонд), 49:35 — 2:2. Комфер — 2 (Зайдер, Копп), 51:43 — 2:3. Хорват — 4 (бол., Барзал, Добсон), 55:49 — 3:3. Раймонд — 3 (Комфер), 61:25 — 3:4Вратари: Сорокин — ХуссоШтраф: 14 — 4Броски: 40 (10+17+12+1) — 36 (12+15+7+2)

    «Айлендерс» — «Детройт» — 3:4 ОТ

    «Виннипег» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ

    Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал очки в девятом матче подряд, установив новый рекорд клубам в XXI веке. На этот раз россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. В его активе 15 (5+10) очков в текущей «регулярке».

    «Рейнджерс» продлили победную серию до пяти матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Панарин — 5 (Труба, Миллер), 18:24 — 0:1. Густафссон — 2 (Перфетти), 19:32 — 1:1. Элерс — 2 (Перфетти, Шайфли), 45:08 — 2:1. Крайдер — 6 (бол., Фокс, Панарин), 53:12 — 2:2. Зибанежад — 2 (Панарин, Миллер), 64:34 — 2:3Вратари: Хеллибак — ШестеркинШтраф: 6 — 6Броски: 29 (10+9+5+5) — 26 (10+9+6+1)

    «Виннипег» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ

    «Даллас» — «Коламбус» — 5:3

    Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил первую шайбу в НХЛ. На его счету 2 (1+1) в трех матчах сезона.

    В составе «Далласа» автором гола и результативной передачи стал Евгений Дадонов.

    «Коламбус» проиграл четвертый матч подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Коламбус» — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
    Голы: Харли — 2 (Робертсон, Хинтц), 0:27 — 1:0. Воронков — 1 (Силлинджер, Джонсон), 4:37 — 1:1. Северсон — 1 (Фантилли, Веренски), 13:41 — 1:2. Хинтц — 3 (Робертсон, Лундквист), 25:52 — 2:2. Дюшен — 1 (Сутер, Марчмент), 42:49 — 3:2. Дадонов — 2 (Джонстон, Бенн), 52:39 — 4:2. Джонстон — 3 (п.в., Дадонов, Бенн), 56:21 — 5:2. Керали — 2 (Проворов, Оливье), 57:10 — 5:3Вратари: Эттингер — Мерзликинс (55:53 — 56:21, 58:03)Штраф: 6 — 6Броски: 33 (9+9+15) — 25 (7+6+12)

    «Даллас» — «Коламбус» — 5:3

    «Аризона» — «Чикаго» — 8:1

    Одним из лучших в этом матче был нападающий «Аризоны» Майкл Карконе, набравший 4 (+1) очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Чикаго» — 8:1 (3:1, 4:0, 1:0)
    Голы: Бедард — 4 (Корчински, Джонс), 0:28 — 0:1. Карконе — 2 (Кули, Дурзи), 2:23 — 1:1. Браун — 1 (Макбэйн, Керфут), 13:53 — 2:1. Карконе — 3 (бол., Крауз, Бьюгстад), 15:55 — 3:1. Карконе — 4 (Бойд), 25:00 — 4:1. Макбэйн — 3 (Керфут, ОБрайен), 26:38 — 5:1. Дурзи — 4 (Карконе, Бойд), 31:18 — 6:1. ОБрайен — 1 (Макбэйн, Маччелли), 35:26 — 7:1. Макбэйн — 4 (Керфут), 50:37 — 8:1Вратари: Ингрэм — Содерблум (Мразек, 35:26)Штраф: 16 — 20Броски: 34 (11+15+8) — 32 (11+9+12)

    «Аризона» — «Чикаго» — 8:1

    «Вегас» — «Монреаль» — 3:2 Б

    «Вегас» выиграл девять из десяти матчей на старте сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Монреаль» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Коттер — 3 (бол., Карлссон, Пьетранджело), 15:06 — 1:0. Монахэн — 5 (мен.), 25:38 — 1:1. Каррье — 2 (Стивенсон, Айкел), 38:10 — 2:1. Сузуки — 2 (Арве-Пинар, Кофилд), 55:42 — 2:2Победный буллит: ТеодорВратари: Хилл — МонтембоШтраф: 8 — 6Броски: 26 (12+2+6+6) — 39 (9+10+17+3)

    «Вегас» — «Монреаль» — 3:2 Б
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