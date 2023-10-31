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    Квартальнов: Мы играли здорово, но два очка за это не дают

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Северсталь
    Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против «Северстали» (1:2).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Обидно проиграли, очень много моментов создали. Понятно, что можем хвалить вратаря соперника, но нам нужно проявлять больше хладнокровия и мастерства при реализации моментов. У нас есть опытные ребята, которые должны действовать более хладнокровно. И, конечно, большинство, которое мы не забили. Били в штангу и под штангу, проиграли 1:2. Как-то так. Большинство нужно решать, все-таки дома играем, свои трибуны, поуверенней нужно.

    Надо, чтобы шайба от штанги заходила в ворота. Мы играли здорово, но два очка за это не дают. Нам нужно смотреть нюансы, почему так произошло. У нас есть вещи, которые нас не устраивают. Считаете, мы посадили Пинчука в запас? Он заболел, инфекция пришла. Арсений Бринкман не сыграл не из-за болезни. Он пока не играет у нас, готовится. По возвращению Романа Горбунова не готов ответить. Он не тренируется в общей группе, лечится пока. Мы скоро уезжаем в поездку, я его не видел.

    Почему перестал попадать в состав Тимофей Ковгореня? У нас много молодых ребят, где-то дали отдохнуть, где-то ему нужно подумать. Это нормально. Молодые ребята так и буду играть волнами, но нужно зарабатывать место в составе. Всем молодым нужно биться за шанс и развиваться. По Александру Суворову ответить не готов, очень сложная травма. Колосов в последних играх давал нам шансы победить. Но нам нужно забивать больше одного гола дома», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.

    «Динамо» располагается на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» занимает 9-ю строчку.

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