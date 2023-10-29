Браташ прокомментировал победу «Лады» в матче с «Металлургом»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:3).

«Мы, как всегда, очень рады победе. Другой цели, когда выходим на любую игру, у нас нет. Отдельное спасибо хочу сказать нашему стадиону и болельщикам, которые в трудные минуты так поддерживают наших ребят, что, мне кажется, благодаря поддержке, у них появляются дополнительные силы, когда, кажется, что они закончились. Я бы отдал сегодня победу болельщикам.

Мы учитывали, что будет три матча за четыре дня. Формировали состав с учетом того, что завтра игра, чтобы максимальное количество игроков выпустить свежими. К сожалению, их у нас не так много», — сказал Браташ на послематчевой пресс-конференции.

После победы над «Металлургом» «Лада» возглавляет турнирную таблицу Востока с 33 очками в активе. В следующем матче тольяттинцы сыграют с «Адмиралом» 30-го октября.