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    Браташ прокомментировал победу «Лады» в матче с «Металлургом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Металлург Мг
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:3).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Мы, как всегда, очень рады победе. Другой цели, когда выходим на любую игру, у нас нет. Отдельное спасибо хочу сказать нашему стадиону и болельщикам, которые в трудные минуты так поддерживают наших ребят, что, мне кажется, благодаря поддержке, у них появляются дополнительные силы, когда, кажется, что они закончились. Я бы отдал сегодня победу болельщикам.

    Мы учитывали, что будет три матча за четыре дня. Формировали состав с учетом того, что завтра игра, чтобы максимальное количество игроков выпустить свежими. К сожалению, их у нас не так много», — сказал Браташ на послематчевой пресс-конференции.

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