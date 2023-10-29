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    «Лада» вырвала победу на последней минуте и стала лидером «Востока»

    «Лада» — «Металлург» Магнитогорск: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Металлург Мг
    Тольяттинская «Лада» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ победила магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3. Победную шайбу на 60-й минуте забросил Скотт Космачук.

    Нападающий «Металлурга» Денис Зернов
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    Нападающий «Металлурга» Денис Зернов

    Кроме него за «Ладу» забивали Алексей Ожгигин, Андрей Алтыбармакян, Трой Джозефс.

    В составе гостей отличились Люк Джонсон, Никита Гребенкин, Денис Зернов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» Тольятти — «Металлург» Магнитогорск 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
    Голы: Ожгихин — 1 (Иванюженков, Стальнов), 4:43 — 1:0, Джонсон -1 (бол., Пресс), 27:55 — 1:1, Гребенкин — 1 (Силантьев, Хабаров), 33:22 — 1:2, Алтыбармякян — 1 (Бабенко, Демидов), 37:22 — 2:2, Джозефс — 1 (Росандич, Космачук), 37:37 — 3:2, Зернов — 1 (Михайлис, Орехов), 53:24 — 3:3, Космачук — 1, 59:05 — 4:3Вратари: Трушков — НабоковБроски: 27 (8+10+9) — 36 (8+14+14)Штраф: 6 — 8

    После этой победы «Лада» вышла на первое место Восточной конференции, обогнав «Металлург» на одно очко.

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