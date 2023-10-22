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    Три очка Кучерова не спасли «Тампу» в матче с «Торонто», два очка Кузьменко и ассист Михеева помогли «Ванкуверу» победить «Флориду»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Анахайм Дакс Аризона Койотс Баффало Сэйбрз Нью-Йорк Айлендерс Ванкувер Кэнакс Флорида Пантерз Торонто Мэйпл Лифс Тампа-Бэй Лайтнинг
    Завершился целый ряд матчей регулярного чемпионата НХЛ.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    В одном из них «Аризона» обыграла «Анахайм» со счетом 2:1. Россияне в составе «Дакс» Илья Любушкин и Павел Минтюков не отметились результативными действиями.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Анахайм» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Зукер — 2 (бол., Вялимяки, Маччелли), 17:41 — 1:0. Келлер — 3 (Шмальц, Дурзи), 34:01 — 2:0. Ватрано — 4 (бол., Сильферберг, Хенрик), 47:47 — 2:1

    В еще одной игре «Айлендерс» уступили «Баффало» со счетом 1:3. Голкипер Семен Варламов отразил 40 бросков из 43. Защитник Александр Романов провел на льду почти 22 минуты.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Айлендерс» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Скиннер — 2 (Миттельштадт), 36:37 — 1:0. Самуэльссон — 1 (Миттельштадт, Скиннер), 39:23 — 2:0. Козенс — 2 (бол., Далин, Гринуэй), 42:40 — 3:0. Добсон — 1 (Барзал, Хорват), 58:39 — 3:1

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    Также «Ванкувер» обыграл «Флориду» со счетом 5:3. Форвард Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков. Илья Михеев, для которого это была первая игра в НХЛ с января, отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Ванкувер» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

    И, наконец, «Торонто» в овертайме обыграл «Тампу» со счетом 4:3. У «Тампы» дубль оформил Никита Кучеров, в активе которого также ассист. На счету Михаила Сергачева результативная передача. Голкипер Илья Самсонов был заменен после третьей пропущенной шайбы.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 3:4 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Нюландер — 4 (Найз, Таварес), 4:16 — 0:1. Кучеров — 5 (бол., Пойнт, Хедман), 6:26 — 1:1. Барре-Буле — 1 (Кучеров, Пойнт), 10:04 — 2:1. Кучеров — 6 (бол., Сергачев, Стэмкос), 13:29 — 3:1. Найз — 1 (Доми), 52:11 — 3:2. Найз — 2 (Доми, Кампф), 54:33 — 3:3. Таварес — 2 (Нюландер, Клингберг), 64:05 — 3:4
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