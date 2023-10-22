Три очка Кучерова не спасли «Тампу» в матче с «Торонто», два очка Кузьменко и ассист Михеева помогли «Ванкуверу» победить «Флориду»

Завершился целый ряд матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В одном из них «Аризона» обыграла «Анахайм» со счетом 2:1. Россияне в составе «Дакс» Илья Любушкин и Павел Минтюков не отметились результативными действиями.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Анахайм» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Зукер — 2 (бол., Вялимяки, Маччелли), 17:41 — 1:0. Келлер — 3 (Шмальц, Дурзи), 34:01 — 2:0. Ватрано — 4 (бол., Сильферберг, Хенрик), 47:47 — 2:1

В еще одной игре «Айлендерс» уступили «Баффало» со счетом 1:3. Голкипер Семен Варламов отразил 40 бросков из 43. Защитник Александр Романов провел на льду почти 22 минуты.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Айлендерс» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Скиннер — 2 (Миттельштадт), 36:37 — 1:0. Самуэльссон — 1 (Миттельштадт, Скиннер), 39:23 — 2:0. Козенс — 2 (бол., Далин, Гринуэй), 42:40 — 3:0. Добсон — 1 (Барзал, Хорват), 58:39 — 3:1

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Также «Ванкувер» обыграл «Флориду» со счетом 5:3. Форвард Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков. Илья Михеев, для которого это была первая игра в НХЛ с января, отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Ванкувер» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

И, наконец, «Торонто» в овертайме обыграл «Тампу» со счетом 4:3. У «Тампы» дубль оформил Никита Кучеров, в активе которого также ассист. На счету Михаила Сергачева результативная передача. Голкипер Илья Самсонов был заменен после третьей пропущенной шайбы.