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    Леонтьев о победе «Нефтехимика» над СКА: Характер принес нам успех

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик СКА
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:0).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Приятно победить такого соперника. Тяжело было нам. Соперник был живее, это понятно — у них три дня отдыха, у нас седьмой матч за 12 дней. Нагрузка ложится на одних и тех же ребят. Но ничего, дотерпели.

    Здорово помогали Филиппу (Долганову), Филипп помогал команде. Характер принёс нам успех. Но не будем обольщаться, ещё треть чемпионата не прошла.

    Повреждение Митякина? Было подозрение на травму, но Женя — боец, он не будет что-то придумывать, а выйдет и поможет. Ситуация опасная была, но обошлось.

    Много бросков заблокировали? Это всегда приносит свой результат. Но на одних блоках далеко не уедешь, надо и самим забивать», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

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    • После победы над СКА «Нефтехимик» занимает 10-е место на Востока с 20-ю очками в активе. В следующем матче «волки» встретятся с «Трактором» 23-го октября.

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