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    Голкипер «Калгари» высказался о стиле исполнения буллитов Кузнецова

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    Вратарь «Калгари» Даниэль Владарж надеется, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов перестанет забивать буллиты в своей особенной манере.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Он может это исполнять — очевидно, что для вратаря это тяжело, это больше всего похоже на игры разума. Я думаю, Марки сделал всё, что мог.

    Очевидно, что Кузнецов — топовый снайпер. Это его приём, и он знает, как его сделать. Я просто надеюсь, что кто-нибудь остановит его три раза подряд, чтобы он больше так не делал», — приводит слова Владаржа Sportsnet.

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    • После того, как Кузнецов подбирает шайбу с центра площадки он начинает медленно катиться в сторону голкипера. Выжидая нужный момент, форвард сразу наносит кистевой бросок.

    В нынешнем сезоне Кузнецов провел 3 матча, но пока не сумел отличиться результативными действиями. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с 22-го октября с «Монреалем».

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