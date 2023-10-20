Голкипер «Калгари» высказался о стиле исполнения буллитов Кузнецова

Вратарьнадеется, что нападающийперестанет забивать буллиты в своей особенной манере.

«Он может это исполнять — очевидно, что для вратаря это тяжело, это больше всего похоже на игры разума. Я думаю, Марки сделал всё, что мог.

Очевидно, что Кузнецов — топовый снайпер. Это его приём, и он знает, как его сделать. Я просто надеюсь, что кто-нибудь остановит его три раза подряд, чтобы он больше так не делал», — приводит слова Владаржа Sportsnet.

После того, как Кузнецов подбирает шайбу с центра площадки он начинает медленно катиться в сторону голкипера. Выжидая нужный момент, форвард сразу наносит кистевой бросок.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел 3 матча, но пока не сумел отличиться результативными действиями. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с 22-го октября с «Монреалем».