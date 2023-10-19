Тренер «Автомобилиста» высказался о победе над «Амуром»

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:3).

«Считаю, хорошее начало с нашей стороны — поменяли позиции в большинстве, ребята забили гол. Эта ошибка во втором большинстве привела к пропущенному голу, в большинстве должно быть больше собранности и концентрации. Имели много бросков, но удачу надо заслужить, наверное, мы её не заслужили.

Два снайпера — Голышев и Мэйсек — в одном звене? Хотели сделать мощную тройку, чтобы получить голы в равном составе. Неплохо они взаимодействовали до травмы да Косты, сделали перестановку, чтобы развязать руки игрокам.

Голов сегодня не было, основная проблема — взятие ворот, хотя и шайба отскакивала, и с пятака могли забить.

Ошибка в большинстве? Я говорил — надо работать над концентрацией. Может, и стечение обстоятельств такие атаки — должно было быть "2 в 2", недоработали опять же, пропустили гол», — сказал Заварухин Чемпионату.

После этого матча «Автомобилист» занимает 3-е место в таблице Востока с 26-ю очками в активе. В следующем матче команда из Екатеринбурга сыграет 22-го октября с «Сибирью».