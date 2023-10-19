ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой Зане Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ
    Все новости спорта

    «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд

    «Автомобилист» — «Амур»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Амур
    В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:1.

    Артур Гиздатуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Гиздатуллин

    На 16-й минуте нападающий хозяев Стефан да Коста открыл счет в матче.

    Но на исходе первого периода Кириллу Капустину в меньшинстве удалось восстановить статус-кво.

    Во втором периоде «Амуру» удалось забросить сразу две шайбы. Сначала отличился Владислав Барулин, а затем Кэмерон Ли.

    В третьем периоде гостям удалось отстоять свое преимущество в счете.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Да Коста — 1 (бол., Широков, Гуркин), 15:26 — 1:0. Капустин — 1 (мен., Грачев), 19:55 — 1:1. Барулин — 1 (бол., Хохлачев, Ли), 25:45 — 1:2. Гиздатуллин — 1 (Слепец, Рылов), 27:59 — 1:3Вратари: Аликин (57:07) — БобковБроски: 34 (13+10+11) — 16 (8+5+3)Штраф: 4 — 8

    «Автомобилист» остался на третьем месте в Восточной конференции с 26 очками. «Амур» теперь идет на седьмой строчке с 21 баллом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вернется в строй после разгромного поражения
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Ак Барс» готовится к результативному матчу с «Сибирью»
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Боруссия» и «Вердер» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Де Минор — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Пол — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон
  • Теннис
  • Завтра в 08:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Циципас — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие