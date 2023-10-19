«Автомобилист» — «Амур»: счет матча 1:3, обзор голов

В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ хабаровскийобыгрализ Екатеринбурга со счетом 3:1.

На 16-й минуте нападающий хозяев Стефан да Коста открыл счет в матче.

Но на исходе первого периода Кириллу Капустину в меньшинстве удалось восстановить статус-кво.

Во втором периоде «Амуру» удалось забросить сразу две шайбы. Сначала отличился Владислав Барулин, а затем Кэмерон Ли.

В третьем периоде гостям удалось отстоять свое преимущество в счете.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) Голы: Да Коста — 1 (бол., Широков, Гуркин), 15:26 — 1:0. Капустин — 1 (мен., Грачев), 19:55 — 1:1. Барулин — 1 (бол., Хохлачев, Ли), 25:45 — 1:2. Гиздатуллин — 1 (Слепец, Рылов), 27:59 — 1:3Вратари: Аликин (57:07) — БобковБроски: 34 (13+10+11) — 16 (8+5+3)Штраф: 4 — 8

«Автомобилист» остался на третьем месте в Восточной конференции с 26 очками. «Амур» теперь идет на седьмой строчке с 21 баллом.