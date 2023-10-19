Карбери: В первом периоде мне очень понравилась игра «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтона»высказался о поражении от «Оттавы» (1:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«В первом периоде мне очень понравилась наша игра. Я думаю, что это были лучшие 20 минут в сезоне на данный момент. Мы уступали 2:1, но я не думаю, что это было проблемой — мы могли вернуться в игру.

А во втором периоде, как в зеркальном отражении того, как сейчас проходит сезон для команды, каждая наша ошибка приводила к голу», — цитирует наставника клубная пресс-служба.

После трех матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с двумя очками.

В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреалем». Встреча состоится 22 октября.