«Куньлунь» — «Нефтехимик»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

одержал гостевую победу над(4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Гости начали этот матч с 2-х быстрых голов. Сначала Владимир Брюквин открыл счет во встрече, а потом Александр Дергачев удвоил преимущество «Нефтехимика».

«Куньлунь» сумел довольно быстро отыграться. Брэндон Ип сократил отставание до минимума, забросив шайбу в большинстве. Колин Кэмпбелл в меньшинстве и вовсе сравнял счет — 2:2.

В середине 2-го периоде хозяева и вовсе вышли вперед благодаря шайбе Паркера Фу.

В самом начале 3-го периода форвард «Нефтехимика» Владимир Брюквин организовал гол в меньшинстве — 3:3.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались гости. Победный гол на счету Булата Шафигуллина.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Куньлунь» — «Нефтехимик» 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1). Голы: Брюквин — 2 (Сидоров, Жукенов), 08:56 — 0:1. Дергачев — 4 (бол. Белозеров), 09:36 — 0:2. Ип — 6 (бол. Фу, Лесли), 14:48 — 1:2. Кэмпбелл — 2 (мен. Рич), 21:11 — 2:2. Фу — 2 (Оттенбрайт, Фрэм), 33:32 — 3:2. Брюквин — 3 (мен. Клок), 41:19 — 3:3. Шафигуллин — 4 (Клок, Дергачев), 63:18 — 3:4Вратари: Смит — ДолгановБроски: 29 (9+10+10+0) — 36 (6+19+8+3)Штраф: 10 — 8

После этого матча «Нефтехимик» занимает 11-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 10-й позиции Запада с таким же количеством набранных очков.