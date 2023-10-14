ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Джонс и Александр Густафссон5 звезд UFC, проигравших все титульные бои в карьере
  • 18:17
    • Украина переиграла Северную Македонию в квалификации Евро-2024
  • 17:15
    • Рублев обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Шанхае
  • 16:55
    • Касаткина не смогла выйти в финал турнира в Чжэнчжоу
  • 16:27
    • «Зенит» в товарищеской встрече сыграл вничью с «Кайратом»
  • 13:49
    • Сборные России и Кении рассудят арбитры из Турции
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» в овертайме обыграл «Куньлунь»

    «Куньлунь» — «Нефтехимик»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Нефтехимик
    «Нефтехимик» одержал гостевую победу над «Куньлунем» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нефтехимик»

    Гости начали этот матч с 2-х быстрых голов. Сначала Владимир Брюквин открыл счет во встрече, а потом Александр Дергачев удвоил преимущество «Нефтехимика».

    «Куньлунь» сумел довольно быстро отыграться. Брэндон Ип сократил отставание до минимума, забросив шайбу в большинстве. Колин Кэмпбелл в меньшинстве и вовсе сравнял счет — 2:2.

    В середине 2-го периоде хозяева и вовсе вышли вперед благодаря шайбе Паркера Фу.

    В самом начале 3-го периода форвард «Нефтехимика» Владимир Брюквин организовал гол в меньшинстве — 3:3.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались гости. Победный гол на счету Булата Шафигуллина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Куньлунь» — «Нефтехимик» 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1).
    Голы: Брюквин — 2 (Сидоров, Жукенов), 08:56 — 0:1. Дергачев — 4 (бол. Белозеров), 09:36 — 0:2. Ип — 6 (бол. Фу, Лесли), 14:48 — 1:2. Кэмпбелл — 2 (мен. Рич), 21:11 — 2:2. Фу — 2 (Оттенбрайт, Фрэм), 33:32 — 3:2. Брюквин — 3 (мен. Клок), 41:19 — 3:3. Шафигуллин — 4 (Клок, Дергачев), 63:18 — 3:4Вратари: Смит — ДолгановБроски: 29 (9+10+10+0) — 36 (6+19+8+3)Штраф: 10 — 8

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 11-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 10-й позиции Запада с таким же количеством набранных очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли Дания реванш против Казахстана?
  • Дания — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сможет ли устоять «Ленинградец»?
  • «Алания» — «Ленинградец». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Обойдет ли Финляндия Словению?
  • Словения — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Дания — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Словения — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Польша — Молдова
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Уэльс — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швейцария — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие