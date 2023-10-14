«Куньлунь» — «Нефтехимик»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

Гости начали этот матч с 2-х быстрых голов. Сначала Владимир Брюквин открыл счет во встрече, а потом Александр Дергачев удвоил преимущество «Нефтехимика».
«Куньлунь» сумел довольно быстро отыграться. Брэндон Ип сократил отставание до минимума, забросив шайбу в большинстве. Колин Кэмпбелл в меньшинстве и вовсе сравнял счет — 2:2.
В середине 2-го периоде хозяева и вовсе вышли вперед благодаря шайбе Паркера Фу.
В самом начале 3-го периода форвард «Нефтехимика» Владимир Брюквин организовал гол в меньшинстве — 3:3.
Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались гости. Победный гол на счету Булата Шафигуллина.
После этого матча «Нефтехимик» занимает 11-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 10-й позиции Запада с таким же количеством набранных очков.