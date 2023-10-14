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    Кокорев: Немного мы не додавили

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    Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:2).

    Дмитрий Кокорев
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    Дмитрий Кокорев

    «В первом периоде пропустили быстрые два гола. Немного не ожидали… Ну то есть как, с одной стороны, мы ожидали и готовились, но так получилось, что пропустили два быстрых гола. Потом во втором периоде выровняли игру, а в третьем играли в ту игру, в которую можем и умеем. Немного не повезло в каких-то моментах. Счёт вы знаете. Немного мы не додавили.

    В чём секрет ЦСКА для "Сочи"? Вы знаете, вот разбираемся сами, в чём секрет. Пропускаем быстрые голы, в этом и есть секрет ЦСКА, а потом тяжело отыграться, потому что эта команда очень хорошо обороняется, из-за этого у нас и не получаются какие-то моменты. Но есть у нас ещё одна игра, будем готовиться, но в любом случае это команда-чемпион», — приводит слова Кокорева «Чемпионат».

    «Сочи» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка за 18 игр. ЦСКА располагается на 6-й строчке.

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