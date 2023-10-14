Кокорев: Немного мы не додавили

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче с(1:2).

«В первом периоде пропустили быстрые два гола. Немного не ожидали… Ну то есть как, с одной стороны, мы ожидали и готовились, но так получилось, что пропустили два быстрых гола. Потом во втором периоде выровняли игру, а в третьем играли в ту игру, в которую можем и умеем. Немного не повезло в каких-то моментах. Счёт вы знаете. Немного мы не додавили.

В чём секрет ЦСКА для "Сочи"? Вы знаете, вот разбираемся сами, в чём секрет. Пропускаем быстрые голы, в этом и есть секрет ЦСКА, а потом тяжело отыграться, потому что эта команда очень хорошо обороняется, из-за этого у нас и не получаются какие-то моменты. Но есть у нас ещё одна игра, будем готовиться, но в любом случае это команда-чемпион», — приводит слова Кокорева «Чемпионат».

«Сочи» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка за 18 игр. ЦСКА располагается на 6-й строчке.