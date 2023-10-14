Федоров: У нас есть моменты, которые мы пока выполняем временами

Главный тренервысказался после победы в матче с(2:1).

«В третьем периоде меняли форвардов местами? Это было обусловлено ритмом игры. Мне пришлось принять эти решения в связи с не совсем удовлетворительным действием всех наших хоккеистов, я имею в виду четыре тройки нападения.

Что помешало забить больше? В первую очередь это соперник. Во-вторых, мы сыграли три игры, если я не ошибаюсь, и один из матчей был с крупным счётом в нашу пользу. А у "Сочи" есть характер и видеоанализ прошедших игр, поэтому, играя в короткий срок три игры, они сделали определённые выводы. Но как я всегда говорю, нам есть над чем концентрироваться независимо от соперника. У нас есть моменты, которые мы пока выполняем временами.

Попсовый вопрос — Федотов сегодня остался вне заявки из-за не самой удачной игры в предыдущем матче? Я благодарю всех, кто обсуждает эту тему. Она реально есть, но, наверное, надо прояснить все наши действия в плане Ивана. Ещё раз — все прекрасно понимают, где он был, как он был и чем он занимался в прошлом сезоне. Я бы так хотел это обозвать. У нас к Ивану нет никаких претензий — ни в игровом плане, ни в тренировочном процессе. До декабря на этот вопрос будет один и тот же ответ, который я уже дал. Думаю, что это справедливо. Ни хочу тратить ни ваше время, ни своё», — цитирует Федорова «Чемпионат».

«Сочи» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка за 18 игр. ЦСКА располагается на 6-й строчке.