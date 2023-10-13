ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Грант Доусон и Бобби ГринГрин уничтожил Доусона за полминуты. 37-летний Бобби теперь в топ-15 легковесов UFC
  • 22:10
    • СКА выиграл у минского «Динамо»
  • 20:58
    • Азербайджан на выезде одолел Эстонию в квалификации Евро-2024
  • 19:24
    • «Салават Юлаев» разгромил «Витязь»
  • 18:55
    • «Авангард» разгромил на своем льду «Динамо»
  • 22:07
    • Швейцария U21 уверенно победила Черногорию U21
    Все новости спорта

    Заварухин: Выстояли «три на пять», это основное было

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Трактор
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Трактором».

    Николай Заварухин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заварухин

    «Тяжелый матч для нас, здорово, что была живая лавка, боевая команда. Знали, что соперник на ходу, добавил в атаке, предупреждали ребят об этом. Выстояли "три на пять", это основное было. Во втором периоде было движение в атаке, в третьем соперник владел инициативой. Здорово, что ребята ложились под шайбу, блокировали шайбу, сыграли по заданию. 23 блокированных за матч — победная игра. Спрашивали про братьев в основном, "брат брату друг", здесь тоже получилось так.

    Игра Широкова в звене с Романцевым и Ли? В Уфе мы уже пробовали это сочетание, на предсезонке они играли, в нужный момент в концовке капитан вовремя вывел шайбу, сегодня сыграли неплохо.

    Бросали в один угол ворот Фукале? Всё равно разбираем вратарей, смотрим слабые стороны. Туда ещё надо попасть, хорошие голы забили.

    Не было ли Аликину тяжело после четырёх шайб в Уфе? Думаю, нет, он опытный и психологически устойчивый вратарь, здорово сыграл, выручал в тяжёлых моментах», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    После этой победы «Автомобилист» поднялся на третье место в Восточной конференции, у него стало 24 очка. «Трактор» идет на три позиции ниже с 20 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли Дания реванш против Казахстана?
  • Дания — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сможет ли устоять «Ленинградец»?
  • «Алания» — «Ленинградец». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Обойдет ли Финляндия Словению?
  • Словения — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 14 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Дания — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Алания — Ленинградец
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Словения — Финляндия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Цзю — Мендоса
  • Бокс
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие