НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Баффало», «Миннесота» выиграла у «Флориды»

«Рейнджерс» начали сезон с уверенной победы над «Баффало»

«Рейнджерс» начали сезон с уверенной победы над «Баффало» Фото: twitter.com/NYRangers

За океаном состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Рейнджерс» — 1:5

В составе «Рейнджерс» одним из лучших был Артемий Панарин, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей. Российского нападающего признали второй звездой матча.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 из 25 бросков. Для россиянина эта победа стала 100-й в НХЛ. Для достижения этой отметки ему потребовалось 159 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Голы: Лафренье — 1 (Панарин, Хытил), 3:47 — 0:1. Крайдер — 1 (бол., Фокс, Зибанежад), 12:22 — 0:2. Панарин — 1, 32:49 — 0:3. Петерка — 1 (Пауэр, Йокихарью), 38:30 — 1:3. Крайдер — 2 (мен., Зибанежад, Отманн), 51:34 — 1:4. Труба — 1 (п.в., Крайдер, Зибанежад), 58:31 — 1:5Вратари: Леви — ШестеркинШтраф: 10 — 8Броски: 25 (7+5+13) — 31 (12+9+10)

«Баффало» — «Рейнджерс» — 1:5

«Коламбус» — «Филадельфия» — 2:4

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко стал автором двух результативных передач.

Защитник «Филадельфии» Егор Замула отметился ассистом в эпизоде с первым голом своей команды.

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне в восьмой раз подряд набрал минимум одно очко в первом матче сезона и обновил рекорд НХЛ. Уэйн Гретцки, Джо Сакик и Матс Сундин набирали очки в семи подряд первых матчах в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Филадельфия» — 2:4 (1:2, 0:0, 1:2) Голы: Фараби — 1 (Кутюрье, Замула), 3:33 — 0:1. Бин — 1 (Фантилли, Марченко), 8:24 — 1:1. Конекны — 1 (Лотон), 12:43 — 1:2. Аткинсон — 1 (п.в., Харт), 58:31 — 1:3. Лайне — 1 (Марченко, Дженнер), 59:16 — 2:3. Конекны — 2 (п.в., Лотон, Санхейм), 59:59 — 2:4Вратари: Мерзликинс (57:43 — 58:31, 58:45 — 59:16, 59:20) — ХартШтраф: 8 — 10Броски: 33 (15+9+9) — 37 (13+14+10)

«Коламбус» — «Филадельфия» — 2:4

«Нью-Джерси» — «Детройт» — 4:3

В составе победителей автором дубля стал нападающий Джек Хьюз.

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин не отметился результативными действиями.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Детройт» — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) Голы: Спронг — 1, 32:14 — 0:1. Д. Хьюз — 1 (бол., Палат), 33:39 — 1:1. Д. Хьюз — 2 (Тоффоли, Зигенталер), 38:43 — 2:1. Дебринкэт — 1 (бол., Ларкин, Гостисбеер), 50:43 — 2:2. Хэмилтон — 1 (Зигенталер), 55:37 — 3:2. Хаула — 1 (п.в., Зигенталер, Марино), 58:29 — 4:2. Фаббри — 1 (бол., Комфер, Уолман), 59:26 — 4:3Вратари: Ванечек — Хуссо (57:30 — 58:29)Штраф: 8 — 12Броски: 27 (6+15+6) — 35 (14+11+10)

«Нью-Джерси» — «Детройт» — 4:3

«Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Бенн — 1 (Делландреа, Джонстон), 20:18 — 1:0. Такер — 1 (Врана, Блэй), 22:37 — 1:1Победный буллит: ДюшенВратари: Эттингер — БиннингтонШтраф: 6 — 8Броски: 34 (10+10+10+4) — 24 (6+12+3+3)

«Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 Б

«Миннесота» — «Флорида» — 2:0

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором результативной передачи в эпизоде со второй заброшенной шайбой.

Шведский голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон оформил шатаут, отразив 41 бросок соперника.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил две шайбы после 21 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Флорида» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Фэйбер — 1 (Болди, Эрикссон Эк), 7:54 — 1:0. Эрикссон Эк — 1 (бол., Зуккарелло, Капризов), 32:56 — 2:0Вратари: Густавссон — Бобровский (17:43 — 18:09, 57:44)Штраф: 10 — 12Броски: 21 (5+11+5) — 41 (14+12+15)

«Миннесота» — «Флорида» — 2:0

«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:0

Финский вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос не пропустил ни одной шайбы, отразив 23 броска по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Сиссонс — 1 (мен., Смит), 30:24 — 1:0. Нюквист — 1 (Каррье, Макдона), 50:03 — 2:0. Пярссинен — 2 (п.в.), 58:19 — 3:0Вратари: Сарос — Грубауэр (56:29 — 58:19)Штраф: 6 — 8Броски: 35 (15+13+7) — 23 (12+4+7)

«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:0

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 1:4

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Вегас» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Амадио — 1 (Карлссон, Хэг), 15:25 — 0:1. Задина — 1 (Гертл, Тран), 17:48 — 1:1. Хэг — 1 (Пьетранджело, Айкел), 38:31 — 1:2. Руа — 1 (Рендбьерг, Хаттон), 39:24 — 1:3. Пачал — 1 (Дорофеев, Карлссон), 42:11 — 1:4Вратари: Кяхкенен — ТомпсонШтраф: 7 — 9Броски: 23 (6+9+8) — 31 (13+9+9)