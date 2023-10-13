ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор ЧаловГол пишем, два в уме. Матч с Камеруном вернул большой футбол в Россию
  • 23:56
    • Испания справилась с Шотландией, дубль Холанна помог Норвегии разгромить Кипр
  • 23:44
    • Албания разгромила дома Чехию, Польша увезла три очка с Фарер
  • 23:43
    • Турция на выезде переиграла Хорватию
  • 23:42
    • Косово победило в гостях Андорру, Беларусь и Румыния не выявили победителя
  • 21:03
    • Гол Чалова обеспечил России минимальную победу над Камеруном
    Все новости спорта

    Леонтьев: Набираем очки, двигаемся дальше, готовимся к поездке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итог игры с ХК «Сочи» (2:3 Б).

    Олег Леонтьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Леонтьев

    «Тяжелый матч после вчерашней нелегкой игры. Молодцы, добыли очко, хотя в конце игры тяжеловато было. Соперник имел большинство, и мы вытащили шайбу, летевшую в пустые ворота, спас Женя Митякин. Здорово сражались, молодцы. На буллитах мастерство показали легионеры из ХК "Сочи", хотя мы тоже забили два гола, по-хорошему даже три, первый не засчитали. Набираем очки, двигаемся дальше, готовимся к поездке.

    По Якупову пока не могу ничего сказать. Получил повреждение. У Жени Митякина порез, я надеюсь, что он в следующий матч выйдет.

    Нагрузка стала ложиться еще больше на одних и тех же ребят. Это понятно, в таком ритме, когда каждый матч, как бой. Чемпионат набрал ход, и надо выкладываться в каждой смене. Это естественно, что мы просели. Любой лишний день отдыха — это восстановление. Главное восстановиться, когда в таком графике работаешь», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

    После этого матча южане занимают 4-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. «Нефтехимик» — на последней 12-й позиции Востока (12 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Нидерланды и Франция выявить сильнейшего?
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Пошатнется ли лидерство Португалии?
  • Португалия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Азербайджан одержит первую победу в квалификации?
  • Эстония — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Португалия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эстония — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Австрия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кайрат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сокол — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие