Леонтьев: Набираем очки, двигаемся дальше, готовимся к поездке

Главный тренерподвел итог игры с(2:3 Б).

«Тяжелый матч после вчерашней нелегкой игры. Молодцы, добыли очко, хотя в конце игры тяжеловато было. Соперник имел большинство, и мы вытащили шайбу, летевшую в пустые ворота, спас Женя Митякин. Здорово сражались, молодцы. На буллитах мастерство показали легионеры из ХК "Сочи", хотя мы тоже забили два гола, по-хорошему даже три, первый не засчитали. Набираем очки, двигаемся дальше, готовимся к поездке.

По Якупову пока не могу ничего сказать. Получил повреждение. У Жени Митякина порез, я надеюсь, что он в следующий матч выйдет.

Нагрузка стала ложиться еще больше на одних и тех же ребят. Это понятно, в таком ритме, когда каждый матч, как бой. Чемпионат набрал ход, и надо выкладываться в каждой смене. Это естественно, что мы просели. Любой лишний день отдыха — это восстановление. Главное восстановиться, когда в таком графике работаешь», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча южане занимают 4-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. «Нефтехимик» — на последней 12-й позиции Востока (12 баллов).