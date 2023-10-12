«В таких матчах есть что-то большее». Кросби — о встрече с «Вашингтоном»

Капитанвысказался о предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с

«Обе команды понимают, что когда мы играем друг с другом, в таких матчах есть что-то большее. Это развивалось годами… Имея возможность все эти годы противостоять друг другу, мы с Овечкиным, вероятно, приносим нам обоим максимум пользы.

Поскольку это их первая игра, я уверен, "Вашингтон" будет готов к ней. Нам просто нужно убедиться, что мы продолжаем становиться лучше», — приводит слова Кросби журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в твиттере.

Напомним, что «Питтсбург» уже провел свой 1-й матч в нынешнем сезоне. Комаанда проиграла «Чикаго» со счетом 2:4.

Матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится 14-го октября в 2:30 мск.