Сергачев объяснил, почему НХЛ не отказалась от игроков из России

Защитник клуба «Тампа-Бэй»высказался о решениине отказываться от игроков из России.

«Как только появляются очень большие деньги, политика отходит в сторону? Так и есть, наверное. Очень много талантов съезжается в НХЛ, не только из России. Со всего мира приезжает много игроков, и это большой бизнес. Это агентские, скаутинг, кубки, команды, реклама.

Это большой бизнес и, видимо, им невыгодно было отказываться от России. 10 русских хоккеистов сейчас точно в топ-50. У нас в команде я, Василевский и Кучеров, которые составляют костяк команды. Выгонишь нас, и кто играть будет?», — сказал Сергачев в интервью Ксении Собчак.

Напомним, ранее стало известно, что Сергачев вошел в топ-20 лучших действующих защитников НХЛ.