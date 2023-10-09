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    Сергачев объяснил, почему НХЛ не отказалась от игроков из России

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ
    Защитник клуба «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев высказался о решении НХЛ не отказываться от игроков из России.

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    «Как только появляются очень большие деньги, политика отходит в сторону? Так и есть, наверное. Очень много талантов съезжается в НХЛ, не только из России. Со всего мира приезжает много игроков, и это большой бизнес. Это агентские, скаутинг, кубки, команды, реклама.

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    • Это большой бизнес и, видимо, им невыгодно было отказываться от России. 10 русских хоккеистов сейчас точно в топ-50. У нас в команде я, Василевский и Кучеров, которые составляют костяк команды. Выгонишь нас, и кто играть будет?», — сказал Сергачев в интервью Ксении Собчак.

    Напомним, ранее стало известно, что Сергачев вошел в топ-20 лучших действующих защитников НХЛ.

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