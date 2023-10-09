Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
По данным авторитетного издания, в новом сезоне Овечкин заработает 17,5 миллиона долларов.
12,5 миллиона из этой суммы российский хоккеист получит по контракту с клубом, а остальные пять миллионов благодаря спонсорским соглашениям.
При этом Овечкин делит первое место с нападающим «Колорадо» Натан Маккиннон, который тоже заработает 17,5 миллиона долларов.
Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В топ-10 также входит нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (13 миллионов долларов), который занимает пятое место.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 11 октября и продлится до 19 апреля.