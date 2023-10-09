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    Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ

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    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает первое место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    По данным авторитетного издания, в новом сезоне Овечкин заработает 17,5 миллиона долларов.

    12,5 миллиона из этой суммы российский хоккеист получит по контракту с клубом, а остальные пять миллионов благодаря спонсорским соглашениям.

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    • При этом Овечкин делит первое место с нападающим «Колорадо» Натан Маккиннон, который тоже заработает 17,5 миллиона долларов.

    Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

    В топ-10 также входит нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (13 миллионов долларов), который занимает пятое место.

    Регулярный чемпионат НХЛ стартует 11 октября и продлится до 19 апреля.

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