Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»занимает первое место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes.

По данным авторитетного издания, в новом сезоне Овечкин заработает 17,5 миллиона долларов.

12,5 миллиона из этой суммы российский хоккеист получит по контракту с клубом, а остальные пять миллионов благодаря спонсорским соглашениям.

При этом Овечкин делит первое место с нападающим «Колорадо» Натан Маккиннон, который тоже заработает 17,5 миллиона долларов.

Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В топ-10 также входит нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (13 миллионов долларов), который занимает пятое место.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 11 октября и продлится до 19 апреля.