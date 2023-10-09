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    Овечкин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом по версии Forbes

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш Эдмонтон Ойлерз Миннесота Уайлд
    Популярный журнал Forbes представил обновленный список наиболее высокооплачиваемых игроков НХЛ сезона 2023/24. На первом месте там располагается россиянин Александр Овечкин.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    По данным издания, доход капитана «Вашингтона» в этом сезоне составит 17,5 млн долларов: 12,5 млн он получит согласно условиям контракта и еще 5 млн — за пределами льда.

    Такую же сумму заработает в предстоящем сезоне форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (16,5 млн по контракту и 1 млн от спонсоров). Дальше идет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (11+5 миллионов).

    Почетное пятое место занимает другой россиянин Кирилл Капризов с 13 (12,5+0,5), выступающий за «Миннесоту».

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