Овечкин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом по версии Forbes

Популярный журналпредставил обновленный список наиболее высокооплачиваемых игроков. На первом месте там располагается россиянин

По данным издания, доход капитана «Вашингтона» в этом сезоне составит 17,5 млн долларов: 12,5 млн он получит согласно условиям контракта и еще 5 млн — за пределами льда.

Такую же сумму заработает в предстоящем сезоне форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (16,5 млн по контракту и 1 млн от спонсоров). Дальше идет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (11+5 миллионов).

Почетное пятое место занимает другой россиянин Кирилл Капризов с 13 (12,5+0,5), выступающий за «Миннесоту».