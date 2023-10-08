Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес», Кучеров сделал ассист за «Тампу»

В предсезонном матче НХЛобыгралсо счетом 7:4.

В составе победителей дубль оформил Джек Айкел. Еще по шайбе забросили Чендлер Стивенсон, Ши Теодор, Николя Руа, Джонатан Маршессо и Иван Барбашев. У «Кингз» отличились Анже Копитар, Мэтт Рой, Виктор Арвидссон и Кевин Фиала.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» 11 октября сыграет с «Сиэтлом», «Лос-Анджелес» 12 октября встретится с «Колорадо».

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В еще одной игре «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 4:2.

В составе победителей по голу забили Таннер Жанно, Энтони Чирелли, Брэндон Хагель и Брейден Поинт. На счету Никиты Кучерова результативная передача. За проигравших отличились Райан Ломберг и Ээту Луостаринен.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» 11 октября сыграет с «Нэшвиллом», «Флорида» 13 октября встретится с «Миннесотой».