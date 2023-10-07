Заварухин о намерениях стать главным тренером «Трактора»: Любой солдат хочет стать генералом

Алексей Заварухин Фото: hctraktor.org
«Мои амбиции? Мой разговор с руководством после назначения исполняющим обязанности главного тренера "Трактора" останется тайной. Но, как говорится, любой солдат хочет стать генералом.
Тут всё будет зависеть от результатов команды. Наверное, если бы я был не готов к полноценной роли главного тренера, то мне бы и не дали такую возможность», — передает слова Заварухина Чемпионат.
Напомним, что в матче с «Авангардом» «Трактор» одержал 1-ю победу под руководством Заварухина. В следующем матче челябинцы встретятся с 9-го октября с «Барысом».