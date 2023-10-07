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    Заварухин о намерениях стать главным тренером «Трактора»: Любой солдат хочет стать генералом

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин после победы над «Авангардом» (4:1) ответил на вопрос о намерениях полноценно возглавить челябинскую команду.

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Мои амбиции? Мой разговор с руководством после назначения исполняющим обязанности главного тренера "Трактора" останется тайной. Но, как говорится, любой солдат хочет стать генералом.

    Тут всё будет зависеть от результатов команды. Наверное, если бы я был не готов к полноценной роли главного тренера, то мне бы и не дали такую возможность», — передает слова Заварухина Чемпионат.

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    • Напомним, что в матче с «Авангардом» «Трактор» одержал 1-ю победу под руководством Заварухина. В следующем матче челябинцы встретятся с 9-го октября с «Барысом».

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