Заварухин о намерениях стать главным тренером «Трактора»: Любой солдат хочет стать генералом

Исполняющий обязанности главного тренерапосле победы над(4:1) ответил на вопрос о намерениях полноценно возглавить челябинскую команду.

«Мои амбиции? Мой разговор с руководством после назначения исполняющим обязанности главного тренера "Трактора" останется тайной. Но, как говорится, любой солдат хочет стать генералом.

Тут всё будет зависеть от результатов команды. Наверное, если бы я был не готов к полноценной роли главного тренера, то мне бы и не дали такую возможность», — передает слова Заварухина Чемпионат.

Напомним, что в матче с «Авангардом» «Трактор» одержал 1-ю победу под руководством Заварухина. В следующем матче челябинцы встретятся с 9-го октября с «Барысом».