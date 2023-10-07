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    Токранов о 10:1 в матче с «Сочи»: Мы реализовали все свои моменты сегодня

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Сочи
    Защитник «Северсталь» Василий Токранов высказался о разгромной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» со счетом 10:1.

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    «Хорошо сыграли сегодня. После предыдущей игры в деталях разобрали ошибки: тренерский штаб показал на видео, в чём мы уступили. Мы постарались сегодня исправиться. Результат на табло.

    Почему такой разгромный счёт? Мы реализовали все свои моменты сегодня. Поэтому столько голов. Через день у нас игра. Будем готовиться к ней. Будем выкладываться по полной», — приводит слова Токранова официальный телеграм-канал череповчан.

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    • Напомним, что в параллельной встрече «Торпедо» обыграло московское «Динамо» со счетом 7:1.

    После победы над «Сочи» «Северсталь» занимает 8-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе.

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