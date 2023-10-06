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    Федоров: Не смогли вовремя наказать нашего соперника за ошибки

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался после поражения в матче со СКА (2:3).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Что я увидел нового в игре СКА в сравнении с плей-офф? Спасибо за вопрос, но я вам не помогу. Потому что в принципе концентрация больше была на наших действиях. Соперник играл в быстрый хоккей, шайба перемещалась очень быстро из зоны атаки в нашу зону. Всё как полагается и как обычно. Как я уже сказал, наверное, мы должны обратить внимание на наши действия. Очень сложно в чем-то упрекнуть ребят. Создали, но такие игры бывают. Не смогли вовремя наказать нашего соперника за ошибки.

    Наложения? Честно, не прокомментирую. Вообще нет мыслей. Сложно прокомментировать. Два звена играло в атаку, два звена несло уклон на оборонительные действия для команды соперника.

    Отсутствие Слепышева? Небольшая травма. Мониторим эту ситуацию, пока сроков нет, но она не серьёзная», — цитирует Федорова «Чемпионат».

    ЦСКА в следующем туре отправится в гости к «Сочи», а команда Ротенберга будет принимать дома «Куньлунь».

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