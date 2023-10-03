Тренер «Северстали»: Игра нам сегодня удалась с самого начала

Главный тренероценил победу над(4:1).

«Игра нам сегодня удалась с самого начала. Мы забили свои голы, реализовали моменты и комбинации, которые мы создали. В концовке "Ак Барс" попытался переломить исход матча. Но мы здорово сыграли в обороне. Чудесную игру показал наш вратарь.

В прошлых матчах пропустили по пять шайб — от "Спартака" и "Локомотива"? В игре с "Локомотивом" мы пропустили пять шайб, но счёт не отражает той игры, которую мы показали. Там был гол и в пустые, и в концовке периода в меньшинстве. А так весь матч счёт был 0:2. К сожалению, мы просто не смогли реализовать свои моменты. Сегодня это получилось. Сегодня играли строже. За счёт командной игры сегодня всё получилось», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

После этого матча «Северсталь» занимает 10-е место на Западе с 11-ю очками в активе. «Ак Барс» располагается на 4-й строчке Востока (17 баллов).