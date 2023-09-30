Игнатьев: Нужно отдать должное вратарю «Амура», он был на высоте, подчистил все, что было

Главный тренервысказался о матче против(0:2).

«Скажем так. Гол, пропущенный в первом периоде, перевернул игру таким образом, что нам пришлось играть именно в тот хоккей, который был нужен сопернику. Мы догоняли, а они очень грамотно выстраивали оборону и имели много моментов на контрататаках. Второй гол тоже — одна команда преодолевала, другая нашла возможность забить. Ну и нужно отдать должное вратарю "Амура", он был на высоте, подчистил все, что было», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

В следующем туре «Куньлунь» примет дома омский «Авангард», а хабаровский клуб будет играть в Казани с «Ак Барсом».