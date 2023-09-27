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    Федотов о неудачной серии ЦСКА: Лидерам надо вылезать из окопов и на себе тащить это бремя

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА КХЛ
    Вратарь ЦСКА Иван Федотов прокомментировал поражение от «Северстали» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «Допускаем одни и те же ошибки, которые приводят нас к проигрышным матчам.

    Пока не складываются многие вещи. Неприятный осадок, на одни и те же грабли наступать.

    Вроде все разбираем, делаем анализ, но раз за разом нас преследует черное пятно.

    Поэтому каждому нужно начать строже с себя, мы сейчас провели анализ, посмотрели в зеркало, что каждый сделает для того, чтобы не проиграть момент, помочь партнеру, сыграть более грамотно.

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    • Потому что голы не идут, уверенности нет, комбинаций нет, рисунок оставляет желать лучшего.

    Пока надо от простого находить игру, лидерам вылезать из окопов, нам всем и на себе тащить это бремя, потому что никто, кроме нас. Поддержки не будет со стороны», — приводит слова Федотова пресс-служба «армейцев».

    ЦСКА проиграл проиграл три из четырех последних матчей и занимает предпоследнее место в Западной конференции КХЛ.

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