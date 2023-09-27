Федотов о неудачной серии ЦСКА: Лидерам надо вылезать из окопов и на себе тащить это бремя

Вратарь ЦСКАпрокомментировал поражение от «Северстали» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Допускаем одни и те же ошибки, которые приводят нас к проигрышным матчам.

Пока не складываются многие вещи. Неприятный осадок, на одни и те же грабли наступать.

Вроде все разбираем, делаем анализ, но раз за разом нас преследует черное пятно.

Поэтому каждому нужно начать строже с себя, мы сейчас провели анализ, посмотрели в зеркало, что каждый сделает для того, чтобы не проиграть момент, помочь партнеру, сыграть более грамотно.

Потому что голы не идут, уверенности нет, комбинаций нет, рисунок оставляет желать лучшего.

Пока надо от простого находить игру, лидерам вылезать из окопов, нам всем и на себе тащить это бремя, потому что никто, кроме нас. Поддержки не будет со стороны», — приводит слова Федотова пресс-служба «армейцев».

ЦСКА проиграл проиграл три из четырех последних матчей и занимает предпоследнее место в Западной конференции КХЛ.