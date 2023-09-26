Никитин: Ребята сами отметили в раздевалке, что меньшинство позволило победить

Главный тренерподвел итог матча против(4:1).

«Ребята сами отметили в раздевалке, что меньшинство позволило победить. Я думаю, болельщики оценили усилия. Такие матчи тоже надо уметь выигрывать. Молодые игроки в составе — это определённая оценка их уровня. Бут и Симашев — парни талантливые однозначно. Что есть и у одного, и у другого: они не боятся играть. Это качество, которому не научишь. У Даньки хорошие партнёры, взрослые ребята, которые помогут и подстрахуют. У Симы — тоже, Лёха Береглазов с ним как дядька. Все молодые так начинали. Надеемся, что они не просто вырастут, а помогут команде. Никулин через пару недель начнёт тренироваться. Ванька Чехович готовится к следующей игре», — приводит слова Никитина пресс-служб КХЛ.

«Локомотив» с 14 очками поднялся на третье место Западной Конференции. «Металлург» с 16 очками продолжает лидировать на «Востоке».