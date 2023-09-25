Ротенберг об игре «Адмирала»: Соперник создал много сложностей для нас

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:1).

«Фантастическая атмосфера, полные трибуны. Непростая игра, организованная команда соперника. Они сыграли здорово, создали много сложностей для нас. Мы сыграли единым кулаком сегодня.

Четвёртое звено? У нас нет разделения, все звенья одинаковые. Ребята молодцы, другие тоже должны подтянуться. Они играют по системе, поэтому забивают много голов», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

После этого матча СКА занимает 6-е место в таблице Запада с 10-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ротенберга встретятся с «Сибирью» 27-го сентября.