«Локомотив» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

Шайбы в составе «красно‑синих» забросили Павел Карнаухов и Максим Соркин. У «Локомотива» отличился Артур Каюмов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Карнаухов — 4 (Слепышев), 2:40 — 0:1. Каюмов — 3 (Шалунов), 7:34 — 1:1. Соркин — 3 (Мамин, Дитц), 38:00 — 1:2Вратари: Исаев (59:12) — ФедотовШтраф: 4 — 4Броски: 33 (14+7+12) — 30 (13+11+6)
ЦСКА занимает девятое место на «Западе» с 9 очками. «Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию и располагается на пятой строчке (12 очков).