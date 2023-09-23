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    «Вся команда сегодня пласталась». Леонтьев — о победе «Нефтехимика»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Авангард
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1 ОТ).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Всех болельщиков с победой, сегодня день города! У Филиппа Долганова также первая победа в КХЛ. Очень упорный матч, для нас сейчас каждый матч — сложное противостояние, нам нужно выбираться из того места, где мы находимся.

    Были хорошие моменты в атаке, здорово в обороне сыграли. Вся команда сегодня пласталась, и когда это приводит к победам, то здорово накладывается на командный дух.

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    • Конечно, мы готовимся к каждому сопернику, но нужно обращать внимание на свои действия, диктовать условия игры. Естественно, мы в поиске нужных сочетаний.

    Михаил Назаров неплохой прошлый сезон провёл, но в этом у него как-то перестало получаться, так что решили обменять на Никиту Сетдикова, которого я знаю. Уверен, что будет только лучше для команды. Но и Миша Назаров перезагрузится в "Сибири", в своём родном городе.

    Мы и дальше будем привлекать молодых хоккеистов из "Реактора", смотреть, кто соответствует уровню КХЛ. Нижнекамская школа хоккея отлично работает, мне это нравится, много классных ребят, за которыми мы пристально следим», — сказал Леонтьев на пресс-конференции.

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 12-е место в таблице Востока с 5-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Леонтьева встретятся с «Барысом» 25-го сентября.

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