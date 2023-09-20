«Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»: счет матча 2:1 (бул) (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
На 5-й минуте форвард омичей Алексей Бывальцев открыл счет в большинстве. Ему ассистировали Стефан Да Коста и Сергей Широков.
Буквально через минуту шведский защитник «Металлурга» Робин Пресс сравнял счет после отличной комбинации с участием Жана-Себастьяна Ди и Люка Джонсона.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 2:1 по бул. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Голы: Бывальцев -1 (Да Коста, Широков), 4:41 — 0:1, Пресс — 1 (Ди, Джонсон), 5:46 — 1:1Вратари: Загидулин — ГалкинШтраф: 8 (2+2+0+4) — 4 (2+0+2+0)Броски: 35 (16+10+8+1) — 26 (6+9+8+3)
В следующем туре «Металлург» отправится на выезде в Череповец к местной «Северстали», а «Автомобилист» будет играть в гостях с «Салаватом Юлаевым».