«Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»: счет матча 2:1 (бул) (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), обзор голов

В матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ магнитогорскийна своем льду принимализ Екатеринбурга. Встреча закончилась победой хозяев по буллитам. Основное время завершилось вничью 1:1.

На 5-й минуте форвард омичей Алексей Бывальцев открыл счет в большинстве. Ему ассистировали Стефан Да Коста и Сергей Широков.

Буквально через минуту шведский защитник «Металлурга» Робин Пресс сравнял счет после отличной комбинации с участием Жана-Себастьяна Ди и Люка Джонсона.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 2:1 по бул. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) Голы: Бывальцев -1 (Да Коста, Широков), 4:41 — 0:1, Пресс — 1 (Ди, Джонсон), 5:46 — 1:1Вратари: Загидулин — ГалкинШтраф: 8 (2+2+0+4) — 4 (2+0+2+0)Броски: 35 (16+10+8+1) — 26 (6+9+8+3)

В следующем туре «Металлург» отправится на выезде в Череповец к местной «Северстали», а «Автомобилист» будет играть в гостях с «Салаватом Юлаевым».