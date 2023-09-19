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    Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Онлайн
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    Макдэвид об Олимпийских играх: Важно вернуть те времена, когда играли лучшие

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз
    Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид изъявил желание сыграть на Олимпийских играх вместе с лучшими хоккеистами мира.

    Коннор Макдэвид
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    Коннор Макдэвид

    «Мне нравится, что вы назвали это "потерянным поколением". Я определённо так думаю.

    Я смотрю на всех тех парней, которые играли в составе сборной Северной Америки до 23 лет на Кубке мира 2016 года — вы знаете, у нас никогда не было шанса или даже возможности попасть в одну из этих команд (на Олимпиаде), не говоря уже о том, чтобы играть в них.

    Я чувствую, что для хоккея очень важно вернуть те времена, когда играли лучшие. Я действительно этого хочу», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

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