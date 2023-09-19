Макдэвид об Олимпийских играх: Важно вернуть те времена, когда играли лучшие

Нападающийизъявил желание сыграть на Олимпийских играх вместе с лучшими хоккеистами мира.

«Мне нравится, что вы назвали это "потерянным поколением". Я определённо так думаю.

Я смотрю на всех тех парней, которые играли в составе сборной Северной Америки до 23 лет на Кубке мира 2016 года — вы знаете, у нас никогда не было шанса или даже возможности попасть в одну из этих команд (на Олимпиаде), не говоря уже о том, чтобы играть в них.

Я чувствую, что для хоккея очень важно вернуть те времена, когда играли лучшие. Я действительно этого хочу», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

Последняя Олимпиада с участием игроков НХЛ состоялась в 2014-м году в Сочи. На том турнире обладателями золотых медалей стала сборная Канады.