Ларионов: В НХЛ болельщики платят игрокам зарплату

Главный тренер «Торпедо»после матча против «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ) рассказал, как относится к тому, что хоккеисты могут пить пиво.

«Игра хоккей сегодня публична. Смотрят дети, женщины, девчонки, юные хоккеисты. Говорить об этом, может, не совсем этично.

С другой стороны, по своей карьере: 12 сезонов в Советском Союзе и 15 сезонов — в Северной Америке. Изначально было сказано, что мы требуем профессионализма от ребят.

Мы не будем ни за кем смотреть, проверять и так далее. Потому что, вы видите, все на ладони. Ты выходишь на сцену — на игре было шесть тысяч зрителей. И нас, тренеров, не обмануть.

Мы хотим, чтобы ребята давали себе отчет, потому что они играют для зрителей. Они играют не для "Башнефти", не для ГАЗа, не для "Роснефти", не для "Газпрома".

К сожалению, так оно и есть в нашем хоккее. В Северной Америке ты играешь для болельщиков, которые платят тебе зарплату. Ты не можешь выйти и валять дурака. Где-то еще и напиться.

Мы все эти вещи доносим в спокойном тоне для того, чтобы ребята были примером.

Носить на груди логотип "Торпедо" — это большая ответственность. Город живет игрой. Это очень большой имидж.

И каждый игрок сегодня находится под микроскопом в современных условиях.

Мы должны нести пример для молодежи, для мальчишек, тренеров и детей, которые хотят заниматься хоккеем.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, когда я сам играл, выпивал вот такую баночку пива после игры. Больше не хотелось. После игры ты практически обезвожен. Тебе нужна вода — как можно больше.

Я большой любитель вина, но никогда не открою никакое вино после игры, потому что не получаю от него удовольствие — рецепторы, усталость, и потом идет обезвоживание организма.

Мы все это говорим ребятам, чтобы они понимали, что это такое. Потому что у них есть время на эти дела — кто хочет. Мы не можем никого контролировать.

Потому что каждый выбирает себе судьбу — хочешь играть 5 лет, 10 лет или 15 лет. Зависит от того, как ты относишься к своему организму.

Здесь все идет на доверии к игроку, который должен честно посмотреть в глаза, выйти отработать. Потому что мы все видим.

Не пытаемся кого-то поймать, как это было в мое время в ЦСКА. Мы так не работаем», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Салавата Юлаева».