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    Кудашов: Не раз говорил игрокам, что миф о легкости — всего лишь миф

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    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча КХЛ со «Спартаком» (6:3).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Хочу поблагодарить болельщиков и противника. Дерби получилось отличным — сумасшедшая поддержка в обе стороны, соперничество также было на уровне, игра переходила от одних к другим. Зрители сегодня увидели все, что хотели.

    Игры идут через день и они все эмоциональные. В этом и заключается мастерство команды — как она настраивается и собирается. Я не раз говорил игрокам, что миф о легкости — всего лишь миф, который где-то существует, но его никто не видел. Команда всегда находится под нагрузкой — переезды или постоянные игры этому способствуют. Надо заставлять себя и настраиваться на матчи», — приводит слова Кудашова пресс-служба клуба.

    После этой игры «Динамо» вышло на первую строчку в таблице Западной конференции. «Спартак» занимает 5-ю позицию.

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