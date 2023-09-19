Кудашов: Не раз говорил игрокам, что миф о легкости — всего лишь миф

Главный тренерподвел итоги матча КХЛ со(6:3).

«Хочу поблагодарить болельщиков и противника. Дерби получилось отличным — сумасшедшая поддержка в обе стороны, соперничество также было на уровне, игра переходила от одних к другим. Зрители сегодня увидели все, что хотели.

Игры идут через день и они все эмоциональные. В этом и заключается мастерство команды — как она настраивается и собирается. Я не раз говорил игрокам, что миф о легкости — всего лишь миф, который где-то существует, но его никто не видел. Команда всегда находится под нагрузкой — переезды или постоянные игры этому способствуют. Надо заставлять себя и настраиваться на матчи», — приводит слова Кудашова пресс-служба клуба.

После этой игры «Динамо» вышло на первую строчку в таблице Западной конференции. «Спартак» занимает 5-ю позицию.